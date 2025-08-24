डीआरडीओ ने किया एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण, राजनाथ ने बताया क्या है इसमें खास?

Integrated Air Defence Weapon System : DRDO ने रविवार ओडिशा तट के पास स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत हवाई रक्षा शस्त्र प्रणाली (IADWS) का पहला सफल परीक्षण किया। यह प्रणाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, कम दूरी की उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली, और लेजर-चालित निर्देशित ऊर्जा शस्त्रों से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर डीआरडीओ को बधाई देते हुए इस वेपन सिस्टम की विशेषता भी बताई।

परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन, मल्टी कॉप्टर ड्रोन समेत तीन अलग-अलग टारगेट पर अटैक किया। ये तीनों टारगेट अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर थे। IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, डीआरडीओ इंडिया ने ने 23 अगस्त 2025 को लगभग 12:30 बजे ओडिशा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है।

The @DRDO_India has successfully conducted the maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS), on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha.



IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air… pic.twitter.com/TCfTJ4SfSS — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2025

उन्होंने कहा कि IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (QRSAM), उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेज़र आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) शामिल हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय रक्षा को मज़बूत करेगा।

IADWS को भारत के सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। यह स्वॉर्म ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी।

