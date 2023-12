जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान...

Farooq Abdullah's statement regarding terrorism in Jammu and Kashmir : नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अब भी जीवित है और सेना या पुलिस के इस्तेमाल से इसका खात्मा नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र से आतंकवाद के मूल कारण को समझने के उपाय तलाशने का अनुरोध किया।