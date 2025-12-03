Hanuman Chalisa

छत्तीसगढ़ में भीषण मुठभेड़, 12 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद

हमें फॉलो करें 12 Naxalites killed in Chhattisgarh; encounter on Bijapur Dantewada border

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रायपुर , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (19:53 IST)
12 Naxalites killed in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े और प्रभावी अभियान को अंजाम दिया है, जिसमें 12 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि, बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर हुई इस भीषण मुठभेड़ में तीन बहादुर जवान भी शहीद हो गए, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं।
 
बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने बताया कि यह कार्रवाई बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर वेस्ट बस्तर डिवीजन एरिया में CRPF और उसकी विशेष इकाई CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन) टीमों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के जवानों के साथ मिलकर की।
 
इनपुट के आधार पर हुआ एक्शन : सुरक्षा एजेंसियों को बीजापुर जिले के पश्चिम बस्तर डिवीजन के घने जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर DRG, STF और CoBRA के जवानों की एक संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। सुबह के वक्त, जैसे ही टीम घने जंगल में पहुंची, नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी तत्काल मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की।
 
नक्सलियों के शव बरामद : जानकारी के मुताबिक अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में DRG बीजापुर के तीन जवान प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे, जवान रमेश सोड़ी शहीद हो गए। मुठभेड़ में दो जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने SLR, INSAS और 303 राइफलें जैसे महत्वपूर्ण हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं। अतिरिक्त टीमों को इलाके में भेजा गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है।
 
इस मुठभेड़ के साथ, छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक अलग-अलग अभियानों में मारे गए नक्सलियों की संख्या 275 हो गई है। इनमें से 239 नक्सली अकेले बस्तर डिवीजन (जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा समेत 7 जिले आते हैं) में मारे गए हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

