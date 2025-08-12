पांच सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर एयर इंडिया पर लगाया विशेषाधिकार हनन का आरोप

Air India accused of breach of privilege: कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल (K.C. Venugopal) सहित 5 सांसदों ने तिरुवनंतपुरम-दिल्ली उड़ान (Thiruvananthapuram-Delhi flight) का मार्ग बदलकर चेन्नई कर दिए जाने की घटना को लेकर मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा और एयर इंडिया (Air India) द्वारा कथित विशेषाधिकार हनन के लिए कार्रवाई की मांग की। वेणुगोपाल सहित 5 सांसद इसी उड़ान से यात्रा कर रहे थे।

सांसदों ने कहा कि उक्त तिथि को हम कई अन्य यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे थे। शाम 7.15 बजे के लिए प्रस्तावित उड़ान अन्यत्र से आ रहे विमान के देर से पहुंचने का हवाला देते हुए अंतत: लगभग रात 8.30 बजे रवाना हुई। शुरू से ही यात्रा के दौरान विमान यात्रियों को सीट बेल्ट पहने रहने का निर्देश दिया गया था और रात के खाने जैसी बुनियादी उड़ान सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। उन्होंने बताया कि उड़ान के बीच में ही पायलट ने एक गंभीर तकनीकी खराबी (मौसम रडार की विफलता) की घोषणा की और कहा कि विमान को चेन्नई की ओर ले जाया जाएगा।

आधी रात के बाद दूसरे विमान से दिल्ली के लिए रवाना किया गया : सांसदों ने लिखा कि इससे तत्काल चिंता पैदा हुई, क्योंकि उस समय बेंगलुरु और कोयंबटूर जैसे अन्य हवाई अड्डे हमारे स्थान के ज्यादा नजदीक थे। दूर के हवाई अड्डे पर जाने का निर्णय अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सांसदों ने अपने पत्र में कहा कि अंतत: लैंडिंग के पहले प्रयास के दौरान विमान को खतरनाक रूप से कम ऊंचाई से अचानक कलाबाजी करते हुए उतारने की कोशिश की गई, जो कथित तौर पर किसी चीज के कारण हुआ। ऐसा संभवत: रनवे पर मौजूद किसी अन्य विमान के कारण हुआ, जैसा कि पायलट ने घोषणा की थी। दूसरे प्रयास में हम सुरक्षित रूप से उतर पाए। अंतत: हमें आधी रात के बाद दूसरे विमान से दिल्ली के लिए रवाना किया गया।ALSO READ: एयर इंडिया के 2 विमानों में गड़बड़ी की शिकायतें, एक में कॉकरोच दूसरे में तकनीकी खराबी सांसदों ने लिखा कि इससे तत्काल चिंता पैदा हुई, क्योंकि उस समय बेंगलुरु और कोयंबटूर जैसे अन्य हवाई अड्डे हमारे स्थान के ज्यादा नजदीक थे। दूर के हवाई अड्डे पर जाने का निर्णय अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सांसदों ने अपने पत्र में कहा कि अंतत: लैंडिंग के पहले प्रयास के दौरान विमान को खतरनाक रूप से कम ऊंचाई से अचानक कलाबाजी करते हुए उतारने की कोशिश की गई, जो कथित तौर पर किसी चीज के कारण हुआ। ऐसा संभवत: रनवे पर मौजूद किसी अन्य विमान के कारण हुआ, जैसा कि पायलट ने घोषणा की थी। दूसरे प्रयास में हम सुरक्षित रूप से उतर पाए। अंतत: हमें आधी रात के बाद दूसरे विमान से दिल्ली के लिए रवाना किया गया।

गंभीर सुरक्षा और प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया : उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से मामले को सार्वजनिक कर दिया था जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से महसूस की गई गंभीर सुरक्षा और प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया था। इन वैध चिंताओं का समाधान करने के बजाय एयर इंडिया ने सार्वजनिक बयान जारी कर हमारे बयान को झूठा और भ्रामक बताया है और ऐसा कर सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दों को उठाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।

वेणुगोपाल और 4 अन्य सांसदों ने कहा कि अहमदाबाद में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना और देशभर में उड़ानों के दौरान कई तकनीकी गड़बड़ियों के मद्देनजर उड़ान सुरक्षा गहरी सार्वजनिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाने के बजाय एयर इंडिया ने इकार का सहारा लिया है।

एयर इंडिया के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू हो : बिरला को लिखे पत्र में कहा गया है कि इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस मामले को एयर इंडिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के रूप में लिया जाए और संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए। सांसदों ने कहा कि हम यह भी अनुरोध करते हैं कि स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए, आपातकालीन मार्ग परिवर्तन और रनवे सुरक्षा के लिए परिचालन प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाए तथा यात्रियों को ऐसी स्थितियों में सत्य जानकारी और समय पर सूचना दी जाए।

वेणुगोपाल ने कहा कि सांसद कोडिक्कुनिल सुरेश, अदूर प्रकाश, रॉबर्ट ब्रूस और के. राधाकृष्णन के साथ हमने एयर इंडिया की ओर से विशेषाधिकार हनन किए जाने के संबंध में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखकर घटना की तत्काल जांच की मांग की है।

एयर इंडिया ने कहा, प्रोटोकॉल का पालन किया : एयर इंडिया ने सोमवार को कहा था कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही जिस उड़ान को रविवार को चेन्नई की तरफ मोड़ना पड़ा था, उसके चालक दल ने प्रोटोकॉल का पालन किया और रनवे पर संदिग्ध बाहरी मलबे की मौजूदगी के चलते विमान को उतारने के पहले प्रयास को रद्द करना पड़ा था। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा था कि एयर इंडिया की तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही उड़ान को विमान के मौसम रडार में खराबी की आशंका के कारण रविवार शाम को चेन्नई में सुरक्षित उतारा गया था।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta