Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मतदाता सूचियों से फर्जी प्रविष्टियों को हटाना चाहिए, गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से की यह अपील

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gaurav Gogoi made this appeal to Election Commission regarding voter lists

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुवाहाटी , रविवार, 10 अगस्त 2025 (14:24 IST)
Gaurav Gogoi News : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने रविवार को निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों से फर्जी प्रविष्टियों को हटाने की अपील की। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, अगर निर्वाचन आयोग के पास डिजिटल सूचियों तक पहुंच है, तो वह खुद ही फर्जी प्रविष्टियों की सूची क्यों नहीं साफ करता? एक विधानसभा सीट पर एक लाख फर्जी प्रविष्टियां कैसे हो गईं? क्या निर्वाचन आयोग इसका जवाब देगा? इस बीच, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी से कहा है कि या तो वह अपने दावों के समर्थन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर झूठे आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें।
 
बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत के जरिए चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने का दावा किया था। नई दिल्ली में गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज़्यादा वोट फर्जी, ‘डुप्लीकेट’ या ‘बल्क वोटर’ पाए गए, जिनके पते अमान्य थे और जो नए मतदाता थे, उन्होंने फ़ॉर्म छह का दुरुपयोग किया था।
ALSO READ: असम CM हिमंता का गौरव गोगोई पर बड़ा हमला, पाकिस्तान के हित में काम करने का आरोप
इस बीच, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी से कहा है कि या तो वह अपने दावों के समर्थन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर झूठे आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। कांग्रेस ने एक ‘वेब पेज’ भी शुरू किया है, जहां लोग पंजीकरण कर निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग सकते हैं और गांधी की डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन कर सकते हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: क्या विजय सिन्हा के पास है 2 EPIC कार्ड, तेजस्वी के आरोपों पर दिया जवाब

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels