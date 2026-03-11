न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

क्या कहना है विदेश मंत्रालय का?

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, 1 मार्च से 7 मार्च तक 52,000 से अधिक भारतीय नागरिक खाड़ी क्षेत्र से सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय एयरलाइंस और विदेशी एयरलाइंस की उड़ानों से लौटे हैं।

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज से वायरल हो रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इसमें हजारों लोग चेक-इन और सिक्योरिटी काउंटरों पर खड़े दिख रहे हैं, जो यूएई छोड़कर भारत या अन्य देशों की ओर जा रहे हैं। यह वीडियो एनडीटीवी इंडिया द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें कैप्शन में लिखा है कि दुबई एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पर हजारों लोग यूएई छोड़ने के लिए कतारों में खड़े हैं। यह दृश्य युद्ध की आशंका से उपजे भय को साफ दर्शाता है।