सरदार पटेल को 'भारत रत्न' मिलने में क्यों हुई देरी, गृहमंत्री अमित शाह ने बताई यह वजह

Home Minister Amit Shah News : कल यानी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार पटेल को 'भारत रत्‍न' मिलने में देरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। गृहमंत्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल के कारण लक्ष्यद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि सरदार पटेल के निधन के बाद उन्हें भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी 'भारत रत्न' मिलने में 41 साल की देरी हुई। सरदार पटेल के लिए न कोई समाधि बनी और न उनका कोई स्मारक बना।





शाह ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरदार पटेल के कारण ही आज भारत एक हो पाया। आज के भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरदार पटेल की जयंती पर 2014 से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवरिया कॉलोनी जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 26 जनवरी की तर्ज पर अब हर 31 अक्टूबर को परेड का आयोजन किया जाएगा। यह परेड एकता और अखंडता का संदेश देगी।

प्रधानमंत्री ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा।गृहमंत्री शाह ने कहा कि परेड में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों के जवान भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की समृद्धि और संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का विशेष महत्व है।

Edited By : Chetan Gour