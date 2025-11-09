Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






93rd Air Force Day: 'चिकन नेक कॉरिडोर' के पास IAF ने दिखाई ताकत, दुश्मनों की उड़ी नींद

Advertiesment
हमें फॉलो करें Air Force Anniversary

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 9 नवंबर 2025 (22:07 IST)
Air Force Anniversary : भारतीय वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 'फ्लाइंग डिस्प्ले 2025' का आयोजन किया। इस एयर शो में वायुसेना के आधुनिक विमानों और हेलिकॉप्टरों ने भाग लिया। इसमें सूर्यकिरण और सारंग टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। असम के मुख्यमंत्री ने इसे दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश बताया।
ALSO READ: Shashi Tharoor : शशि थरूर की लालकृष्ण आडवाणी वाली टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, क्या बोली कांग्रेस
शो में राफेल, सुखोई, अपाचे, मिग, आईएल-78 रिफ्यूलर, मिराज, जगुआर, सी-17 ग्लोबमास्टर, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर एमके1, सी-130 हर्क्यूलिस, एंटोनोव एएन-32 और सूर्य किरण जैसे विमानों ने भाग लिया। ये सभी सात एयर बेस गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ, हसिमारा, बागडोगरा और पनगढ़ से संचालित हुए। एयर शो में असम के दिवंगत लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें उनके प्रसिद्ध गीत 'मायाबिनी रातिर बुकुत' का प्रदर्शन शामिल था।
इस शो में 75 विमानों ने हिस्सा लिया, जो 'चिकन नेक' के पास वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि इस एयर शो से देश के दुश्मनों को सख्त संदेश मिला है।  एक्स पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री सरमा ने लिखा कि पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित हुए इस एयर शो के जरिए वायुसेना ने चिकन नेक गलियारे के पास अपनी ताकत, कौशल और भावना का शानदार प्रदर्शन कर दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि चार देशों की सीमाएं चिकन नेक के बेहद करीब हैं।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Shashi Tharoor : शशि थरूर की लालकृष्ण आडवाणी वाली टिप्पणी पर बढ़ा विवाद, क्या बोली कांग्रेस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels