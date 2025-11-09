93rd Air Force Day: 'चिकन नेक कॉरिडोर' के पास IAF ने दिखाई ताकत, दुश्मनों की उड़ी नींद

Thrilling Skies over the Brahmaputra.



As part of its 93rd Anniversary celebrations, the Indian Air Force captivated Guwahati with a spectacular flying display over the majestic Brahmaputra at Lachit Ghat.



इस शो में 75 विमानों ने हिस्सा लिया, जो 'चिकन नेक' के पास वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि इस एयर शो से देश के दुश्मनों को सख्त संदेश मिला है। एक्स पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री सरमा ने लिखा कि पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित हुए इस एयर शो के जरिए वायुसेना ने चिकन नेक गलियारे के पास अपनी ताकत, कौशल और भावना का शानदार प्रदर्शन कर दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि चार देशों की सीमाएं चिकन नेक के बेहद करीब हैं।