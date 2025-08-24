ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

ISRO successfully accomplishes first Integrated Air Drop Test (IADT-01) for end to end demonstration of parachute based deceleration system for Gaganyaan missions. This test is a joint effort of ISRO, Indian Air Force, DRDO,Indian Navy and Indian Coast Guard pic.twitter.com/FGaAa1Ql6o — ISRO (@isro) August 24, 2025

ISRO ने एक्स पर जानकारी दी कि सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली के अंत से अंत तक पहले एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) को पूरा करता है। यह परीक्षण इसरो, भारतीय वायु सेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक का एक संयुक्त प्रयास है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma