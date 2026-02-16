JEE Mains Result 2026 : NTA ने जारी किया रिजल्ट, 12 छात्रों को मिले 100 पर्सेंटाइल

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने का लिंक अब सक्रिय हो गया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने JEE Mains 2026 का परिणाम स्कोरकार्ड के रूप में घोषित किया है, जिसमें उम्मीदवार अपने विषयवार (सब्जेक्ट-वाइज) और कुल (ओवरऑल) पर्सेंटाइल देख सकते हैं।