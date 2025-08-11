Biodata Maker

SIR पर आज दिल्ली में संग्राम, संसद से आयोग तक विपक्ष आज करेगा मार्च

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (09:40 IST)
राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद दिल्ली में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ मार्च करेंगे। लोकसभा सांसद और राज्‍यसभा सदस्‍य, संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि विपक्ष ने आवेदन ही नहीं किया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्‍लॉक के सांसद आज सोमवार को राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में 'कथित धांधली' के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई सांसद शामिल होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे ये मार्च निकाला जा सकता है। वहीं, एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मिलेगा।

आयोग से समय मिला, पुलिस से अनुमति नहीं : बता दें कि राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीरक्षण (एसआईआर) के जरिए कथित तौर पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक विपक्ष को इस मार्च के लिए पुलिस से अनुमति नहीं मिली है। विपक्ष के किसी भी नेता या पार्टी ने पुलिस से अनुमति (NOD) मांगी ही नहीं है।

विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से मिलने के लिए समय मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने सोमवार 12 बजे मुलाकात का समय दिया है। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल में केवल 30 लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीनों चुनाव आयुक्तों से मिलने का समय मांगा था।
