ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...

Mallikarjun Kharge News : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी शुल्क (Tariff) मुद्दे का जिक्र करते हुए रविवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने माहौल खराब कर दिया है। खरगे ने दावा किया कि मोदी-डोनाल्ड ट्रंप गठबंधन भारत की कीमत पर हुआ है। अमेरिकी शुल्क के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए खरगे ने आरोप लगाया, ट्रंप ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया। 50 प्रतिशत शुल्क के बाद, उन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया।

ALSO READ: अमेरिकी Tariff पर मायावती का बड़ा बयान, टैरिफ को बताया 'ट्रंप आतंक', मोदी सरकार से की यह मांग

खबरों के अनुसार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने कहा कि मोदी और ट्रंप एक-दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वे एक-दूसरे के लिए वोट मांगते हैं। खरगे ने दावा किया कि मोदी-डोनाल्ड ट्रंप गठबंधन भारत की कीमत पर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया, वह (ट्रंप) और मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने माहौल खराब कर दिया है।

अमेरिकी शुल्क के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए खरगे ने आरोप लगाया, ट्रंप ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया। पचास प्रतिशत शुल्क के बाद, उन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया। खरगे ने कहा कि वह इस बात को समझें कि भारत ने दशकों तक तटस्थता और गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई है तथा उसे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने दावा किया, हमने आठ साल पहले यह मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि अगर दो स्लैब होंगे, तो इससे गरीब लोगों को फायदा होगा, लेकिन उन्होंने चार से पांच स्लैब पेश किए और लोगों को लूटा। चुनाव नजदीक आने के बाद उन्होंने जीएसटी स्लैब में संशोधन किया। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एकजुट है, लेकिन वह मोदी को समर्थन का दुरुपयोग नहीं करने देगा।

