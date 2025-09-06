अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ पर लगाए जाने से नाराज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्‍ट्र के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Modi cancles US Visit : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज है। उन्होंने इस माह होने वाले अपने अमेरिकी दौरे को भी रद्द कर दिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका जाएंगे और संयुक्त राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में उच्च-स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा। उसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति 23 सितंबर को प्रतिष्ठित UNGA मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। यह व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को उनका पहला संबोधन होगा।

गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। इसमें रूस से तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल हैं। इससे भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। निर्यातकों को अमेरिका सामान भेजना खासा महंगा पड़ रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta