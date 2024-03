ममता बनर्जी के माथे पर लगी गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज के बाद मिली छुट्टी

Mamta Banerjee suffered serious injury on her forehead : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर गुरुवार शाम गंभीर चोट लग गई। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने यह जानकारी दी। टीएमसी प्रमुख बनर्जी (69) को एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कुछ टांके लगाए गए और चिकित्सा जांच की गई। बाद में चिकित्सकों ने उन्हें छुट्टी दे दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बनर्जी को घर ले जाया गया।