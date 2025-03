1 अप्रैल 2025 से महंगी होंगी मारुति की कारें, शेयर में 2% की बढ़ोतरी

Maruti cars will get expensive from 1st April: मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 से वह अपनी कारों की कीमतों में 4% तक की वृद्धि करेगी। यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडलों पर अलग-अलग लागू होगी। कंपनी ने यह निर्णय कच्चे माल (Raw Material) और परिचालन लागत (operational cost) में बढ़ोतरी के चलते लिया है। मारुति सुजुकी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि लागत में वृद्धि को संतुलित करने के लिए यह कदम जरूरी हो गया है।