मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...

Mohan Bhagwat News : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भागवत ने कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। भागवत ने कहा, संघ हिंदू समाज की भलाई और सुरक्षा के लिए काम करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है।





खबरों के अनुसार, कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया।

भागवत ने कहा, संघ हिंदू समाज की भलाई और सुरक्षा के लिए काम करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है। संघ का जन्म किसी राजनीतिक मकसद, प्रतिस्पर्धा या विरोध के लिए नहीं हुआ। संघ पूरी तरह हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए समर्पित है।

संघ की स्थापना का सार एक ही वाक्य में है 'भारत माता की जय'। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि अपनी खास संस्कृति, परंपरा और स्वभाव का नाम है। संघ का लक्ष्य इन मूल्यों को बनाए रखते हुए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए समाज को तैयार करना है। संघ का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और सुरक्षा के लिए उन्हें एकजुट रहना होगा। बांग्लादेश में हालात काफी कठिन हैं। भागवत ने दुनियाभर के हिंदुओं से मदद की अपील की।

