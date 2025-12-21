Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






UP में 50 हजार रुपए इनामी बदमाश एनकाउंटर में किया ढेर, भारी मात्रा में मिले हथियार

Advertiesment
हमें फॉलो करें crime scene

हिमा अग्रवाल

लखनऊ , रविवार, 21 दिसंबर 2025 (10:22 IST)
बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के सफाए के लिए ठोको अभियान चला रही है। इसके चलते बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर ढेर हो गया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बीती देर रात्रि में अपराधियों के विरुद्ध बुलंदशहर में जगह-जगह चेकिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था।

थाना कोतवाली देहात टीम द्वारा स्याना रोड जसनावली में एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक तेज रफ्तार से दौड़ाकर पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। चेकिंग पाइंट से तेज रफ्तार में बाइक लेकर भागने वाले दोनों संदिग्धों की सूचना अन्य थानों में आरटीसैट द्वारा फ्लैश की गई।

कोतवाली पुलिस पीछा करते हुए सेल्टन बम्बा रोड पर पहुंची, वहीं दूसरी तरफ से थाना गुलावठी पुलिस फोर्स ने दोनों बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने दोनों तरफ से खुद को घिरता हुआ पाकर फिर से फायरिंग कर दी। कोतवाली पुलिस और गुलावठी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसमें एक गोली बदमाश को लग गई जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस फरार बदमाश के लिए कांबिंग अभियान चला रही है। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।
 
घायल बदमाश को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत बदमाश की पहचान आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर (35) पुत्र मुन्नेखान उर्फ घसीटा निवासी उमरगार्डन कालौनी थाना श्यामनगर लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रुप में हुई हैं। आजाद पर कई जिलों में लगभग 50 के करीब मुकदमे दर्ज है, इस शातिर अपराधी के खात्मे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।

पुलिस ने घटनास्थल से अवैध असलहा (पिस्टल), जिन्दा एवं खोखा कारतूस एवं एक बाइक बरामद हुई है। हाल ही में जुबैर उर्फ पीटर उर्फ आजाद ने 2 नवंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति से एक मोबाइल फोन, मोटसाइकिल व नकदी लूटने की घटना और अपने साथियों के साथ अक्टूबर माह में बकरे लूट की घटना को अंजाम दे चुका है, पुलिस उसकी तलाश में तभी से लगी हुई थी। आजाद पर पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Rahul Gandhi : जर्मनी यात्रा के दौरान 'भारत के दुश्मनों' से मुलाकात की, BJP ने राहुल गांधी पर क्यों लगाया आरोप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels