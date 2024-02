Monthly expenditure of families in the country more than doubled : देश में परिवारों का प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुना से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO) के ताजा अध्ययन से यह जानकारी मिली है।