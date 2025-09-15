Festival Posters

मुंबई में भारी बारिश के बीच मोनोरेल में तकनीकी खराबी, 45 मिनट तक फंसे रहे यात्री

मुंबई में भारी बारिश के बीच सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में ही रुक गई। 45 मिनट तक यात्री फंसे रहे। 17 यात्रियों को क्रेन की मदद से निकाला गया।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (11:28 IST)
Mumbai monorail news : मुंबई में सोमवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण एक मोनोरेल बीच रास्ते में ही रुक गई। 45 मिनट तक यात्री ट्रेन में ही फंसे रहे जिसके बाद क्रेन की मदद से उसमें सवार 17 यात्रियों को निकाला गया। 
 
यह घटना सुबह 7 बजकर 16 मिनट पर वडाला में एंटॉप हिल बस डिपो और जीटीबीएन मोनोरेल स्टेशन के बीच हुई। मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि किसी तकनीकी खराबी के कारण मोनोरेल बीच रास्ते में रुक गई।
 
अधिकारी ने बताया कि फंसे हुए यात्रियों को लगभग 45 मिनट बाद बाहर निकाल लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरी मोनोरेल ट्रेन में भेज दिया गया है।
 
गौरतलब है कि पिछले महीने भारी बारिश के दौरान शहर में अलग-अलग जगहों पर दो मोनोरेल तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई थीं, जिसके बाद सैकड़ों यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा था।
