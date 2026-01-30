New Aadhaar app : UIDAI ने नया आधार ऐप (AADHAAR App) लांच कर दिया है। इस अपडेट के बाद अब आधार कार्ड (AADHAAR Card) का इस्तेमाल और ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो गया है। आप पुराने mAadhaar ऐप की जगह न्यू Aadhaar App का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए आधार ऐप (AADHAAR App) में कुछ ऐसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जो mAadaar ऐप में नहीं मिलती हैं। इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत लगभग खत्म हो गई है।
ऐप में आपका पूरा आधार सुरक्षित डिजिटल रूप में मौजूद रहता है। बैंक, होटल, एयरपोर्ट या सरकारी दफ्तर, जहां भी पहचान दिखानी हो, आप मोबाइल से ही आधार दिखा सकते हैं। अब हर बार OTP पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं होगी। आप अपने चेहरे के जरिए भी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।
नए Aadhaar App में QR कोड से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। अब किसी को आधार की फोटो कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ QR कोड स्कैन करके आपकी पहचान जांच सकता है। अब आप एक ही ऐप में पूरे परिवार के आधार को सुरक्षित रखा सकते हैं। अलग-अलग डॉक्यूमेंट या फोन संभालने की जरूरत नहीं।
इन सबसे अलग अब आप घर बैठे खुद से अपने आधार में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। आधार केंद्र जाने, लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। नए आधार ऐप को MeitY और UIDAI ने मिलकर डेवलप किया है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
कैसे करें यूज?
फोन में ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ जरूरी परमिशन देना होगा। ऐप लॉन्च करते ही ये आपसे ऐप को सिक्योर करने के लिए पिन सेट करने के लिए कहेगा। पिन सेट करने के बाद आपको अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद नेटवर्क और सिम के साथ-साथ फेस वेरिफिकेशन होने के बाद ऐप में आप एंटर कर पाएंगे।
