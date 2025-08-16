Festival Posters

नीतीश ने की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, बिहार में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (15:12 IST)
Nitish Kumar announced special economic package: बिहार (Bihar) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शनिवार को निवेशकों के लिए कई 'विशेष आर्थिक पैकेज' (special economic packages) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया (social media) पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के इस निर्णय की घोषणा की।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर नीतीश कुमार ने पोस्ट किया कि हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार अपनाने वालों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके प्रोत्साहित कर रही है।

उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज : उन्होंने कहा कि अब बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। बिहार में निजी क्षेत्रों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीनों के भीतर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों की महत्वपूर्ण सहायता के लिए कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा : कुमार ने कहा कि निवेशकों/उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज में पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान और जीएसटी से संबंधित प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए भूमि की व्यवस्था की जाएगी और जो उद्योग अधिक रोजगार देंगे, उन्हें नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्योगों के लिए आवंटित भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में '7 निश्चय-2' पहल के तहत राज्य सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया था। अब सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है।(भाषा)
 
