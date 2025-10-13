dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






करवा चौथ की रात 12 लुटेरी दुल्हनें कारनामा दिखाकर ऐसे हुईं गायब, प्लान ऐसा कि सिर घूम जाए

Advertiesment
हमें फॉलो करें On Karwa Chauth

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (09:59 IST)
लुटेरी दुल्हनों की करतूतों ने शादी की खुशी मना रहे 12 परिवारों को गहरा सदमा दे दिया है। दो से तीन दिन पूर्व शादी होने के बाद करवाचौथ की रात ये दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गईं। परिवार को सुबह जागने पर उनके गायब होने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवारों ने शादी कराने वाले एजेंटों से संपर्क किया तो वह भी गायब था। फरार महिलाएं बिहार की रहने वाली बतायी जा रही हैं, जबकि उनका विवाह कराने वाला विचौलिया इगलास निवासी एक ही व्यक्ति बताया जा रहा है। इन परिवारों में चार परिवार तो अपनी शिकायत लेकर सामने आए हैं, मगर आठ परिवार इस शिकायत के साथ सामने आना नहीं चाहते। यह मामला सामने आने के बाद पूरे राज्य में हडकंप मचा हुआ है।

बता दें कि करवाचौथ की रात 12 दुल्हनें जेवर-नकदी समेट कर फरार हो गईं। सभी दुल्हनें बिहार की रहने वाली थीं। शाम को सभी ने विधि-विधान से 7 फेरे लिए थे। इसके बाद रात में घर के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर भाग निकलीं। पीड़ितों ने पुलिस ने शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सासनी गेट निवासी निहाल शर्मा और उनके बेटे प्रतीक शर्मा ने बताया कि उनकी पहचान इगलास के सचिन ठाकुर से कुछ दिनों पहले हुई थी। सचिन ने बताया कि बिहार से कुछ युवतियां आई हैं। वे शादी के लिए तैयार हैं। इसके बाद कुल 12 युवकों ने शादी के लिए 12 युवतियों को चुन लिया।

बिचौलियों को दिए रुपए : प्रतीक ने बिहार की शोभा को चुना। इसके लिए 1 लाख 20 हजार रुपये बिचौलियों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसी तरह कैलाश नगर निवासी वीर सिंह प्रेमवीर ने मनीषा को चुना। उसने भी 1 लाख 30 हजार रुपए दिए। इसी तरह अन्य युवकों ने भी अपनी पसंद की युवती शादी के लिए चुनी और रुपए दिए।

अपने घर पर कराई सभी की शादी : प्रतीक के अनुसार शुक्रवार को सचिन के घर पर ही 12 युवक-युवतियों की शादियां हुईं। वह भी इनमें से एक थे। वहां स्वयंवर जैसा माहौल था। विधि-विधान से सभी ने 7 फेरे लिए। इसके बाद सभी युवक अपनी-अपनी दुल्हनों के लेकर अपने घर चले गए। घर में भी कई संस्कार किए गए। पंडित को बुलाकर मंत्र पढ़वाए गए। इस दौरान परिवार समेत तमाम रिश्तेदार भी मौजूद थे। सभी के घर में खुशी का माहौल था।

नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया : रात में सभी दुल्हनों ने करवाचौथ की पूजा की। चांद देखा और व्रत खोला। परिवार वालों ने उन्हें नए जेवर पहनाए। मिठाई खिलाई। रात में भोजन के दौरान सभी दुल्हनों ने अपने-अपने घरों में खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। इससे घर के लोग होश खो बैठे। इसके बाद रात में लुटेरी दुल्हनें जेवर-नकदी समेट कर खिड़की और गेट के रास्ते फरार हो गईं। सुबह घर के लोग जगे तो दरवाजा खुला था। अलमारी खुली थी। सभी युवकों के घर में ऐसी ही घटनाएं हुईं।
Edited By: Navin Rangiyal  

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ट्रंप, मैक्रों, मेलोनी, गुटेरेस, गाजा शांति वार्ता में आज मिस्र में जुटेंगे दिग्गज, कौन जाएगा भारत से?

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels