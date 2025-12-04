Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वायु प्रदूषण : संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, बैनर पर लिखा मौसम का मजा लीजिए

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi pollution

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (11:31 IST)
Protest against Delhi Pollution : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और इस मामले में सरकार की नाकामी को देखते हुए गुरुवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सरकार की नाकामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में एक बैनर भी ले रखा था, जिस पर लिखा था मौसम का मजा लीजिए। इस बैनर में पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी।
 
कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। जानलेवा हो चुका प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन BJP सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बदले प्रधानमंत्री मोदी 'मौसम का मजा' लेने जैसी असंवेदनशील बात कर रहे हैं। 
प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले समेत कई विपक्षी सांसद शामिल थे। विपक्षी सांसद संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे।
 
CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि प्रदूषण के कारण छोटे-छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण के खिलाफ कुछ करे।
 
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें कि क्या स्थिति बनी हुई है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं...हर साल यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती...हमने बोला है कि सरकार इसपर कार्रवाई करे, हम उनके साथ खड़े हैं। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: 7 मंत्रियों समेत आज भारत आएंगे पुतिन, भारत रूस बिजनेस फोरम में होंगे शामिल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels