कृषि मंत्री शिवराज ने किसानों के लिए सुनाई खुशखबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव

PM Fasal Bima Yojana news in hindi : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 2 बड़ी सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव का एलान किया है। इस योजना में अब जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जलभराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान भी कवर होगा।

शिवराज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट कहा कि आज आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है। लेकिन इसमें दो नुकसान कवर नहीं थे, पहला:- जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, दूसरा:- अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जलभराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। अगर जंगली जानवर फसलों का नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जलभराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी।

कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देते हुए किसानों से कहा कि अब देर मत कीजिए... जल्द ही अपनी फसल का बीमा करवाइए।

मोदी सरकार के इस फैसले से इस फैसले से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड के किसानों को फायदा होगा। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों किसानों की फसलों को अब पुख्ता सुरक्षा मिलेगी और उनका आर्थिक जोखिम काफी कम होगा।

