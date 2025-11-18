PM Kisan Yojana : PM मोदी किसानों को जारी करेंगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी जो एक केंद्र सरकार की योजना है।





इसमें प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।





इस धनराशि ने किसानों को शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने के अलावा कृषि कच्चे माल को खरीदने में भी मदद की है। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जा रहा है जिनकी भूमि का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते, आधार से जुड़े हैं।