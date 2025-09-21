Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu — ANI (@ANI) September 21, 2025

इससे बड़ी संख्या में उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन देश में जीएसटी रिफॉर्म शुरू हो रहा है।माना जा रहा है कि वे इस पर अपनी बात रख सकते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि यह दिवाली लोगों के लिए डबल गिफ्ट वाली होगी।