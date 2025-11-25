Festival Posters

अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, पीएम मोदी ने फहराया केशरिया ध्वज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अयोध्या , मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (12:07 IST)
Ayodhya Ram Mandir News in hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विवाह पंचमी के अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के शिखर पर केशरिया ध्वज फहराया।
 
श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराते ही अयोध्या में दीपावली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे और राम नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी।
 
धर्म ध्वज की ऊंचाई दस फीट और लंबाई बीस फीट है। इस पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर 'ॐ' और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी बनी हुई है। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे इस समकोण तिकोनी ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है।
 
इससे पहले पीएम मोदी आज सुबह अयोध्या पहुंचे। राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सप्तमंदिर और शेषावतार मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। 
