भूटान में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले पीएम मोदी?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (12:16 IST)
PM Modi on Delhi Blast : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ALSO READ: Delhi Blast : धमाके से दहली दिल्ली, क्या है ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन?
 
पीएम मोदी ने कहा कि मैं रातभर सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में था। विचार-विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि लेकिन, आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ALSO READ: delhi blast : 2011 के बाद फिर दिल्ली में बड़ा धमाका जानिए धमाकों से कब-कब दहली देश की राजधानी
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना, भारत का और मेरा कमिटमेंट था।

गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए बम विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है।
