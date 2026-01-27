UGC रूल्स पर कुमार विश्वास भी बोले, मैं अभागा सवर्ण हूं...

जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने लिखा- जिस देश में एक वर्ग विशेष को अतीत का हवाला दे देकर मां के पेट से ही उसे अपराधी का सर्टिफिकेट दे ये समाज, तो उस अतीत समाज और अब के समाज में क्या फर्क है। जो देश विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है वो क्या इस तरह से देश को सामाजिक खंड कर करके क्या विश्व गुरू बन सकता हैं। कभी नहीं..