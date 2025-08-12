राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं है (जहां वोट चोरी हो रही है), बल्कि कई सीटों की बात है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले सबूत नहीं था, लेकिन अब है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक वोट संविधान की नींव है और इसे लागू करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं।

बिहार की मतदाता सूची में कथित तौर पर दर्ज 124 वर्षीय मिंता देवी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे अनगिनत मामले हैं। अभी पिक्चर बाकी है।

Dear Election Commission of India, Can you please explain this? pic.twitter.com/mt3J5ZH8iS — Congress (@INCIndia) August 12, 2025

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पते और रिश्तेदारों आदि के नाम फर्जी हैं।

इससे पहले, मंगलवार को ‘इंडिया’ गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी सहित कई सांसद सफेद टी-शर्ट पहने नजर आए, जिस पर ‘मिंता देवी’ और उनकी तस्वीर छपी थी और पीछे ‘124 नॉट आउट’ लिखा था।

संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ' ब्रायन, द्रमुक के टीआर बालू, राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने पोस्टर लेकर नारे लगाए और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग भाजपा का एक विभाग बन गया है।



उन्होंने आरोप लगाया कि मिंता देवी को पहली बार की मतदाता दिखाया गया है जबकि उनकी उम्र 124 साल है। मतदाता सूची में उनका नाम पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज है। हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। चुनाव आयोग कैसे भाजपा की पार्टी बन गया है? मतदाता सूची ऐसे ही फर्जीवाड़े से भरी पड़ी है। (भाषा)

