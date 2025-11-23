Hanuman Chalisa

SIR थोपा गया जुल्म, वोटर लिस्ट रिविजन को लेकर क्यों बिफर पड़े राहुल गांधी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 23 नवंबर 2025 (18:06 IST)
rahul gandhi on SiR : देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट रिविजन (SIR) का कार्य चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे थोपा गया जुल्म बताया है। उन्होंने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे वोटर थक हार जाए और वोट चोरी बिना रोक-टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में बीएलओ की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने लिखा- SIR के नाम पर देशभर में अफरा-तफरी मचा रखी है - नतीजा? तीन हफ्तों में 16 BLO की जान चली गई। 
हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या - SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। उन्होंने एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे लिखा- चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ें। उद्देश्य साफ है- सही मतदाता थककर हार जाए, और वोट चोरी बिना रोक-टोक जारी रहे। 
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन-रीडेबल होती - और ECI 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। Edited by : Sudhir Sharma

