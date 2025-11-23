स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल, विवाह समारोह हुआ स्थगित

Hope uncle gets well soon

मीडिया खबरों के मुताबिक खुशी के माहौल के बीच स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्हें सांगली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।डॉक्टरों ने बताया कि सही समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति अब स्थिर है और फिलहाल किसी तरह की गंभीर चिंता की बात नहीं है। मीडिया खबरों के अनुसार शनिवार रात सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किया गया था। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी के सेलिब्रेशन के दौरान स्मृति के साथ थे।