Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल, विवाह समारोह हुआ स्थगित

Advertiesment
हमें फॉलो करें Smriti Mandhana

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 23 नवंबर 2025 (17:09 IST)
महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल की आज होने वाली शादी अभी कैंसिल कर दी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह शादी महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण अब यह समारोह स्थगित कर दिया गया है। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक खुशी के माहौल के बीच स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्हें सांगली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
डॉक्टरों ने बताया कि सही समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति अब स्थिर है और फिलहाल किसी तरह की गंभीर चिंता की बात नहीं है। मीडिया खबरों के अनुसार शनिवार रात सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किया गया था। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी के सेलिब्रेशन के दौरान स्मृति के साथ थे।
 
पिछले कुछ दिनों में, कपल की बॉलीवुड जैसी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। हालांकि, कपल को अब अपनी शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। 
 
शानदार हल्दी और मेहंदी सेरेमनी से लेकर दूल्हा-दुल्हन की टीमों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच तक, कपल, उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने एक शानदार सेलिब्रेशन प्लान किया था। लेकिन अब आगे के कार्यक्रमों को टाल दिया गया है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर में ब्रह्माजी के मंदिर में की पूजा-अर्चना

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels