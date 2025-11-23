Festival Posters

पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर में ब्रह्माजी के मंदिर में की पूजा-अर्चना

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 23 नवंबर 2025 (16:42 IST)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थराज पुष्कर स्थित श्री ब्रह्माजी मंदिर में की पूजा-अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अजमेर, राजस्थान स्थित तीर्थराज पुष्कर की पावन भूमि पर स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। 
मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य सहित समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केन्द्र रहा है और यहां का वातावरण हर आगंतुक को दिव्यता से परिपूर्ण कर देता है।

