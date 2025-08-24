Dharma Sangrah

SIR को लेकर राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- गरीबों के वोट नहीं चुराने देंगे...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अररिया (बिहार) , रविवार, 24 अगस्त 2025 (13:13 IST)
Rahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर वोट चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गांधी ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' के तहत यहां एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश के गरीबों और युवाओं के लिए रोजगार के सभी अवसर बंद करने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा पिछले रविवार को शुरू हुई थी। यह यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी।
 
उन्होंने आरोप लगाया, नरेन्द्र मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण करने के बाद अब निर्वाचन आयोग की मदद से एसआईआर के जरिए गरीबों के वोट चुराना चाहती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘इंडिया’ गठबंधन बिहार में ऐसा नहीं होने देगा।
राहुल ने कहा, संविधान देश के प्रत्‍येक नागरिक को समान अधिकारों की गारंटी देता हैं। एसआईआर संविधान विरोधी है। बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को करारा जवाब देगी। राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन बिहार के पूर्णिया पहुंचे। यहां दोनों दिग्गज हेलमेट पहनकर बाइक चलाते दिखे। इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 
गौरतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा पिछले रविवार को शुरू हुई थी। यह यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इसमें अखिलेश यादव, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour
फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

