मैं डरता नहीं, सच बोलता रहूंगा, तेजस्वी पर महाराष्ट्र के बाद UP में भी FIR

Tejashwi Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ उनके ‘एक्स’ हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे जुमला थे। तेजस्वी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले यह पोस्ट किया था।

जब ‘पीटीआई वीडियो’ ने मामले में टिप्पणी के लिए संपर्क किया, तो तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा, प्राथमिकी से कौन डरता है? क्या ‘जुमला’ कोई आपत्तिजनक शब्द है? मैं तो बस सच कह रहा था। और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। वे मेरे खिलाफ जितने चाहें, उतने मामले दर्ज करा सकते हैं।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार के कटिहार जिले में मछली बाजारों और मखाना के खेतों की यात्रा करते हुए यह बात कही। राहुल ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के तहत बिहार के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता को मछुआरों और मखाना उत्पादकों से बातचीत करते तथा उनकी समस्याएं सुनते देखा गया। इस दौरान निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव सहित कई नेता मौजूद थे।

इस साल की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मखाना बोर्ड' की स्थापना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने का दावा करते हुए कहते रहे हैं कि उन्हें यह सुपर फूड खाना बहुत पसंद है। इस वर्ष की शुरुआत में बिहार में आयोजित ‘खेलो इंडिया’ टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में मोदी ने देशभर के एथलीटों से कहा था कि वे अपने प्रवास के दौरान मखाना का आनंद अवश्य लें।

राहुल की यात्रा लगभग 30 किलोमीटर दूर पूर्णिया शहर में समाप्त होगी। तेजस्वी के करीबी सहयोगी और राज्यसभा सदस्य संजय यादव ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। यादव ने कहा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम जैसे दूरदराज के राज्यों में प्राथमिकियां दर्ज करने का क्या मतलब है?

यादव ने कहा, भाजपा बिहार में भी सत्ता में है। अगर उनमें हिम्मत है, तो वे यहां प्राथमिकी दर्ज कराएं। मैं देशभर के सभी भाजपा विधायकों को भी चुनौती देता हूं कि वे हमारे नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। गढ़चिरौली में तेजस्वी के खिलाफ प्राथमिकी भाजपा के स्थानीय विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत के बाद दर्ज की गई। (भाषा)

