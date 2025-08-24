Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तेजस्वी ने चिराग पासवान को दी शादी की सलाह, क्या बोले राहुल गांधी?

Advertiesment
हमें फॉलो करें tejashwi and rahul

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पूर्णिया , रविवार, 24 अगस्त 2025 (13:05 IST)
Voter Adhikar Yatra : बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेस में शादी पर रोमांचक बात चली। दरअसल तेजस्वी ने चिराग पासवान को बड़ा भाई बताते हुए जल्द शादी की सलाह दे दी। इस पर राहुल ने तपाक से कहा कि यह बात मुझ पर भी लागू होती है। ALSO READ: पुर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी ने चलाई बाइक, हेलमेट में दिखे दोनों दिग्गज
 
राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि वे एक व्यक्ति विशेष के हनुमान हैं। हम जनता के हनुमान हैं। चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं हैं। मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगा, वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए।
 
तेजस्वी यादव की बात सुनकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि यह बात मुझ पर भी लागू होती है। राहुल और तेजस्वी दोनों की ही अब तक शादी नहीं हुई है।
 
राहुल ने कहा कि हमारे बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी बनी है, हम सभी दल एक साथ काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, आपसी सम्मान है, वैचारिक रूप से हम एकजुट हैं, राजनीतिक रूप से हम एकजुट हैं, बहुत अच्छे परिणाम होंगे लेकिन वोट चोरी को रोकना होगा।
 
वहीं तेजस्वी ने कहा कि प्रक्रिया इतनी कठिन है, वोट जोड़ना हो या शिकायत करके हटाना हो, इस प्रक्रिया में अभी भी स्पष्टता नहीं है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ है। भाजपा वाले चुनाव आयोग के कमिश्नर को बचाने के लिए संसद में कानून लेकर आए ताकि उन पर कोई कार्रवाई या मुकदमा न हो सके। वो कानून के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, अब बात जनता तक पहुंच गई है और जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डीआरडीओ ने किया एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण, राजनाथ ने बताया क्या है इसमें खास?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels