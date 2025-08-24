Weather Update : राजस्थान में कोटा से बूंदी तक बाढ़ से हालात, जानिए कैसा है देश का मौसम?

Weather Update : जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है।
राजस्थान में कई स्थानों पर बाढ़ से हालात : भारी बारिश से कोटा, बूंदी, टोंक और सवाई माधौपुर में बाढ़ से हालात बन गए हैं। जयपुर में भी लगातार बारिश से जलभराव हो गया। बूंदी में पानी के तेज बहाव में बहने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि एक खेत में टिन शेड की दीवार गिरने से भी एक महिला मनभरबाई की जान चली गई। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बंगाल के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट : दक्षिण बंगाल में बने चक्रवातीय परिसंचरण ने निम्न दबाव का रूप ले लिया है। राज्य में भारी बारिश की आशंका के चलते 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
झारखंड में क्या है बारिश का हाल : बंगाल में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब झारखंड की ओर बढ़ रहा है। यहां कई जिलों में शनिवार को भारी बारिश हुई। राज्य में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। मौसम विभाग ने झारखंड के पलामू, गढ़वा और चतरा जिलों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली में कैसा है मौसम : दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को हुई तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।
ओडिशा में भी बारिश का दौर जारी : ओडिशा में शनिवार को भारी बारिश की वजह से कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम के नए पैटर्न से यहां अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।
उत्तराखंड में अलर्ट : उत्तराखंड में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में गरज के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को अगले 24 से 72 घंटों तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है।
