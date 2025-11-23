कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए, सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं, दिल्ली में राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान

Rajnath Singh : केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया।