कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए, सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं, दिल्ली में राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 23 नवंबर 2025 (19:56 IST)
Rajnath Singh : केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में  राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा।   इस दौरान रक्षा मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिन्दू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, अभी भी सिंध को भारत से अलग करना नहीं मानते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सिर्फ सिंध में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हिन्दू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे।
सिंध में कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का पानी जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज, सिंध की ज़मीन भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदल सकते हैं। कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। Edited by : Sudhir Sharma

