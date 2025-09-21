गरबा पर विहिप के फरमान से क्यों नाराज हैं मोदी के मंत्री आठवले?

आठवले ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में विहिप के इस आदेश पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद कौन होता है यह तय करने वाला कि कौन गरबा में जाएगा और कौन नहीं? यह सलाह सिर्फ आयोजकों को निर्देश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों को हिंसा भड़काने और बल प्रयोग करने का खुला निमंत्रण है।

मैं कड़ी निंदा करता हूँ! विश्व हिंदू परिषद कौन होती है तय करने वाली कि गरबा में कौन जाएगा और कौन नहीं?#SayNoToDiscrimination #Navratri2025 #VHPControversy #GarbaForAll — Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) September 21, 2025 केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि अगर इस सलाह के कारण नवरात्र के दौरान देश में कहीं भी कोई झड़प, हमला या धार्मिक संघर्ष होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विहिप और उससे जुड़े संगठनों की होगी। इस तरह के कदम भारत की एकता, विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के मूल पर प्रहार करते हैं। नवरात्रि पूजा और आनंद का त्योहार है और इसे नफरत और संदेह के मंच में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है।



उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरबा और डांडिया आयोजकों को पूरी सुरक्षा मिले। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, पहचान की चेकिंग या धार्मिक भेदभाव की कोशिशों को कानून के तहत सख़्ती से रोका जाए। नवरात्रि सबकी है – इसमें किसी की आस्था का अपमान नहीं, बल्कि सबकी भागीदारी और शांति सबसे बड़ा धर्म है।

सरकार और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरबा और डांडिया आयोजकों को पूरी सुरक्षा मिले। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, पहचान की चेकिंग या धार्मिक भेदभाव की कोशिशों को कानून के तहत सख़्ती से रोका जाए। नवरात्रि सबकी है – इसमें किसी की आस्था का अपमान नहीं,… — Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) September 21, 2025 गौरतलब है कि विहिप ने शनिवार को कहा था कि 'गरबा' कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए और आयोजकों को सलाह दी थी कि वे "लव जिहाद" की घटनाओं से बचने के लिए पहचान के उद्देश्य से प्रवेशकर्ताओं का आधार कार्ड देखें। गौरतलब है कि विहिप ने शनिवार को कहा था कि 'गरबा' कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए और आयोजकों को सलाह दी थी कि वे "लव जिहाद" की घटनाओं से बचने के लिए पहचान के उद्देश्य से प्रवेशकर्ताओं का आधार कार्ड देखें।

विहिप के एक नेता ने कहा था कि गरबा के दौरान गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। उन्होंने गरबा को पूजा का ही एक तरीका बताया था और कहा कि यह केवल नृत्य कार्यक्रम या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है।

