जयराम रमेश का सवाल, क्या ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया देंगे मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर दावों और भारत अमेरिका संबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (15:24 IST)
Congress Questions PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल किया कि संबोधन में पीएम मोदी क्या राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया देंगे? ALSO READ: पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, हो सकता है बड़ा एलान
 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं वाशिंगटन डीसी में उनके अच्छे दोस्त ने एक बार फिर उनकी सुर्खियां छीन ली हैं।
 
जयराम रमेश का कहना है कि ट्रंप ने 42वीं बार दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार का फ़ायदा उठाकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और ब्रिटेन में भी कर चुके हैं।
 
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री इन दावों पर प्रतिक्रिया देंगे और भारत-अमेरिका के लगातार बिगड़ते रिश्तों पर बोलेंगे? क्या वे लाखों भारतीय एच-1बी वीजा धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? क्या वे उन करोड़ों किसानों और मज़दूरों को कोई भरोसा देंगे, जिनकी आजीविका उनके मित्र द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से खतरे में है?
 
कांग्रेस नेता ने कहा कि या फिर वे नई GST दरों के बारे में वही दोहराएंगे, जो हम सभी जानते हैं - जिन्हें हताशा में तैयार किया गया था और जो कल से लागू हो रही हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

