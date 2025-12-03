Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






विशेषाधिकार प्रस्ताव संबंधी सवाल पर रेणुका चौधरी ने क्यों कहा भौं-भौं?

Advertiesment
हमें फॉलो करें renuka chaudhary

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (12:47 IST)
Renuka Chaudhary news in hindi : संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा सदन में कुत्ता लाने पर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकारी प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच जब संसद परिसर में मीडियाकर्मियों ने उनसे इस संबंध में सवाल किया तो जवाब में उन्होंने भौं-भौं कहा। ALSO READ: रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासान
 
हालांकि, बाद में उन्होंने कहा- लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और किसी को इसकी चिंता नहीं है। BLO आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। लेबर कानून हम पर थोपे जा रहे हैं। संचार साथी ऐप हम पर थोपा जा रहा है।
 
कांग्रेस सांसद ने कहा कि रेणुका चौधरी के कुत्ते ने सबको परेशान कर दिया है। अब मैं क्या कहूं? मैं जानवरों का ख्याल रखना जारी रखूंगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को संसद परिसर में घुसने से रोकता हो।
 
उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल जी भी एक बार बैलगाड़ी पर आए थे... कुत्ते इतने वफादार होते हैं, लेकिन ये लोग वफादारी के बारे में क्या जानते हैं।
 
गौरतलब है कि कुत्ते को संसद लाने पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के बाद घायल एक कुत्ते को देखा। इसके बचाव के लिए उन्होंने उसे अपनी कार में बैठाकर संसद तक ले आईं। इस पर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा- जो काटते हैं, वे अंदर बैठे हैं। सत्ताधारी दल ने इसे संसद और सांसदों का अपमान करार देते हुए कहा कि यह तमाशा है और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है।
edited by ; Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कांग्रेस नेता ने शेयर किया मोदी का AI वीडियो, वैश्विक मंच पर चाय बेचते दिखे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels