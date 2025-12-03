कांग्रेस नेता ने शेयर किया मोदी का AI वीडियो, वैश्विक मंच पर चाय बेचते दिखे

Congress Shares PM Modi AI Video : कांग्रेस की नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एआई वीडियो शेयर किया है। 6 सेकंड के वीडियो में PM मोदी को वैश्विक मंच पर चायवाले के तौर पर दिखाया गया है। उनके एक हाथ में चाय की केतली है और दूसरे हाथ में ग्लास हैं। रागिनी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'अब ई कौन किया बे।'

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन रागिनी के वीडियो पर बवाल मच गया। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप–प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया।

अब ई कौन किया बे pic.twitter.com/mbVsykXEgm — Dr. Ragini Nayak (@NayakRagini) December 2, 2025 भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- नामदार कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- नामदार कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही।

उन्होंने कहा कि पहले रेणुका चौधरी ने संसद का अपमान किया और अब रागिनी नायक पीएम मोदी के चायवाला पृष्ठभूमि का मजाक उड़ा रही हैं। नामदार कांग्रेस एक कामदार और ओबीसी समुदाय से आए पीएम को स्वीकार नहीं कर सकती। वह उनकी पृष्ठभूमि का पहले भी मजाक उड़ाते रहे हैं। उन्होंने उन्हें 150 बार गाली दी। यहां तक कि बिहार में उनकी मां तक को अपमानित किया गया।

गौरतलब है कि बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक एआई वीडियो साझा किया था, जिस पर भाजपा भड़क गई थी। इस वीडियो में दिखाया गया कि पीएम मोदी सपना देख रहे हैं और उनकी मां उन्हें उनकी राजनीति को लेकर डांट रही हैं। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की दिवंगत मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया था। हीराबेन मोदी का दिसंबर 2022 में 99 साल की उम्र में निधन हो गया था।