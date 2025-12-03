Weather Update : सर्दी ने पकड़ा जोर, दिल्ली NCR समेत कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट

Weather Update News : देशभर में मौसम के 2 विपरीत हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत जहां कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित देश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में बुधवार सुबह औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 अंक बना हुआ है जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। बीते 2 दिन से AQI में सुधार के बाद आज फिर से बढ़ोतरी देखी गई है।

खबरों के अनुसार, देशभर में मौसम के 2 विपरीत हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत जहां कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित देश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

दिल्ली में बुधवार सुबह औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 अंक बना हुआ है जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। बीते 2 दिन से AQI में सुधार के बाद आज फिर से बढ़ोतरी देखी गई है।दिल्ली में आज सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। यलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 3 दिसंबर से सुबह के समय शीत लहर चलेगी।





छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है। दितवाह तूफान का असर अब काफी कमजोर हो चुका है और अवदाब भी निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। इसी वजह से फिलहाल तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही। उत्‍तर प्रदेश में मौसम में रात के तापमान में खासी गिरावट हुई है। सुबह के समय लोग कंपकंपी महसूस कर रहे हैं।





राजस्थान में गुरुवार से शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में राजस्थान में सर्दी का प्रभाव तेजी से बढ़ने वाला है। अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।





चक्रवाती तूफान दित्वा का असर दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में सड़कें और राजमार्ग जलमग्न हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को भी कई तटीय राज्यों में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। IMD के अलर्ट को देखते हुए पुडुचेरी में आज, 3 दिसंबर को सभी स्कूल-कॉलेज को बंद रखने का आदेश दिया गया है।





असम के कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा छाया रहा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा देखा गया। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई।

Edited By : Chetan Gour