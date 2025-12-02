rashifal-2026

Weather Update : कमजोर हुआ दितवाह, 3 राज्यों में तेज बारिश, यहां पड़ रही है कड़ाके की ठंड

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (12:03 IST)
Weather Update : साइक्लोन दितवाह की वजह से मंगलवार को भी तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुड्‍डुचेरी में भारी बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से आज भी तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद रहे। इधर दिसंबर के दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 
 
दितवाह अब गहरे दबाव के केंद्र में बदल गया है। यह तमिलनाडु–पुडुचेरी तट से लगभग 40 किमी दूर है। यह सिस्टम तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ते हुए अगले 12 घंटों में कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकता है।
 
पिछले 24 घंटे के दौरान, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी वर्षा हुई। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बौछारें देखने को मिलीं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी हल्की बारिश दर्ज की गई।
 
webdunia
असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्का कोहरा देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी रही।
 
अगले 24 घंटे के दौरान, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभवना है।
तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होने की संभावना है।
 
पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार ला नीना के असर से यहां दिसंबर पिछले कई वर्षों के मुकाबले ज्यादा ठंडा रहेगा। भोपाल, नौगांव और पचमढ़ी में रात का तापमान डिग्री के करीब रहा। आने वाले दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 
 
उत्तर भारत में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ अभी ठंडी हवाओं को कमजोर कर रहा है लेकिन इसके 2-3 दिसंबर तक हटते ही राजस्थान में उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं राजस्थान में प्रवेश करेंगी, जिससे ठंड अचानक बढ़ जाएगी। सीकर और झुंझुनूं में 3 और 4 दिसंबर के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

