डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट, पहली बार 90 पार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (11:34 IST)
Dollar Rupee news in hindi : भारतीय करेंसी बाजार में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब रुपया भारी गिरावट के साथ पहली बार 90 पार हो गया। आज सुबह शुरुआती कारोबार में 6 पैसे गिरकर 90.02 पर आ गया।
 
मंगलवार को, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 89.96 के लाइफटाइम लोअर लेवल पर बंद हुआ था। आज सुबह इसमें और कमजोरी आई और देखते ही देखते यह 90 के पार पहुंच गया।
 
बीते 7 महीने में रुपए में 6 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 2 मई को रुपया 2025 के हाई 83.76 पर था। 3 दिसंबर को अपने लाइफ टाइम लोअर लेवल पर आ गया। कहा जा रहा है कि अगर 90 पर रिजर्व बैंक का सपोर्ट कम होता है, तो रुपया 91 का स्तर भी पार कर सकता है।
 
बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में देरी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारी निकासी के कारण डॉलर सूचकांक कमजोर होने के बावजूद रुपए में यह गिरावट आई है।
 
हालांकि अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती और आरबीआई की मौद्रिक नीति के बाद रुपया अपनी चाल बदल सकता है।
