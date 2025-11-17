सस्ती होगी LPG! भारत का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट, 1 साल में होगा 22 लाख टन आयात

भारत की सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर अमेरिका के साथ एलपीजी का यह करार किया है. एलपीजी वही गैस है, जो रसोई गैस सिलेंडर में भरी जाती है। इस समझौते के तहत अमेरिका से साल 2026 में 22 लाख टन एलपीजी का आयात किया जाएगा। यह करार सिर्फ एक साल के लिए ही किया गया है। अमेरिका से अगले साल आयात होने वाला एलपीजी भारत के कुल आयात का 10 प्रतिशत हिस्सा होगा। Edited by : Sudhir Sharma
A historic first!— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 17, 2025
One of the largest and the world’s fastest growing LPG market opens up to the United States.
In our endeavour to provide secure affordable supplies of LPG to the people of India, we have been diversifying our LPG sourcing.
In a significant development,…