Putin Visit To India : डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन, दिसंबर में भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, PM मोदी से करेंगे मुलाकात

अमेरिका के साथ रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर जारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका से जारी तनाव के बीच पुतिन के भारत यात्रा से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी महीने में 5-6 दिसंबर को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा होगा।