Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Putin Visit To India : डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन, दिसंबर में भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन, PM मोदी से करेंगे मुलाकात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Vladimir Putin

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (21:23 IST)
अमेरिका के साथ रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर जारी तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तारीख तय हो चुकी है।  ऐसे में अमेरिका से जारी तनाव के बीच पुतिन के भारत यात्रा से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी महीने में 5-6 दिसंबर को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी होगी। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा होगा।
ALSO READ: Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद
दिसंबर 2021 में भारत आए थे पुतिन
6 दिसंबर 2021 को भारत का दौरा किया था जब नई दिल्ली में 21वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष दो बार रूस की यात्रा की थी। 
ALSO READ: Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा
पहली जुलाई में 22वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में और दूसरी अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे रूस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दौरान पुतिन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि पीएम मोदी पुतिन के आमंत्रण के बावजूद रूस में आयोजित विक्ट्री डे समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels