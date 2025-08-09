Hanuman Chalisa

वोट चोरी पर शरद पवार भी राहुल गांधी के साथ, चुनाव आयोग से की यह मांग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नागपुर , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (14:41 IST)
Sharad Pawar on Vote Chori : राकांपा (शरद चंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तुति अच्छी तरह से शोध एवं दस्तावेजों पर आधारित थी तथा इस मामले की जांच करना निर्वाचन आयोग (ECI) का काम है।
 
पवार ने स्वीकार किया कि विपक्षी महा विकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अधिक सावधान रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें पहले ही इस पर गौर करना चाहिए था और सावधानी बरतनी चाहिए थी।
 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को एक संस्थागत चोरी बताया है और दावा किया है कि निर्वाचन आयोग गरीबों के मताधिकार को छीनने के मकसद इस चोरी को अंजाम देने के लिए भाजपा के साथ खुलेआम साठगांठ कर रहा है।
 
पवार ने कहा कि गांधी ने विस्तृत सबूतों के साथ अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) दिया था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर गौर करना चाहिए।
 
प्रेजेंटेशन में क्यों पीछे बैठे थे उद्धव : पवार ने इस बात पर खेद जताया कि राहुल गांधी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बैठने की जगह एक अनावश्यक विवाद बन गई है। उन्होंने कहा कि एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन था। जब हम स्क्रीन पर कोई फिल्म देखते हैं, तो हम आगे नहीं, बल्कि पीछे बैठते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला और मैं पीछे बैठे थे। इसी तरह, उद्धव ठाकरे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी प्रेजेंटेशन ठीक से देखने के लिए पीछे बैठे थे।
 
क्या अजित से मिलाएंगे हाथ : पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राकांपा के साथ अपने गुट के हाथ मिलाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ हाथ नहीं मिलायेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर अभी अपना रुख तय नहीं किया है। 
