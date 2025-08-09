पीएम मोदी ने कहां और कैसे मनाई राखी?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।'
सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025
Best wishes on the special occasion of Raksha Bandhan.
