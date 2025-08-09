पीएम मोदी ने कहां और कैसे मनाई राखी?

PM Modi rakshabandhan : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, जहां स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संगठन ‘ब्रह्माकुमारी’ की सदस्यों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। यह त्योहार भाई-बहन के पारंपरिक बंधन का उत्सव है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।

सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।



Best wishes on the special occasion of Raksha Bandhan. — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।'

स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!



रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है। pic.twitter.com/3geIpdlpk7 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 8, 2025

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, 'रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। आइए, इस पर्व पर हम आपसी प्रेम, विश्वास एवं पारिवारिक मूल्यों को और भी सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें।'





बसपा प्रमुख मायावती ने ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में कहा कि भाई-बहन के आपस के पवित्र रिश्ते एवं प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की देश के समस्त भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोग इसकी पवित्रता को बनाये रखते हुए पूरे सौहार्द व उमंग के साथ मनाएं।

edited by : Nrapendra Gupta उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, 'रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। आइए, इस पर्व पर हम आपसी प्रेम, विश्वास एवं पारिवारिक मूल्यों को और भी सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें।' उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, 'रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! यह पावन अवसर भाई-बहन के प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। आइए, इस पर्व पर हम आपसी प्रेम, विश्वास एवं पारिवारिक मूल्यों को और भी सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें।'