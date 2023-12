J&K में LOC पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत, खुफिया नेटवर्क हो मजबूत : विशेषज्ञ

Experts' statement regarding security in Jammu and Kashmir : सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञों ने जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (LOC) पर सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया नेटवर्क को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता जताई है। इस क्षेत्र में वर्ष 2023 में आतंकवादी घटनाओं में 59 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 24 सुरक्षाकर्मी और 28 आतंकवादी शामिल हैं।